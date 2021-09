Frisse sportvleugel vervolledigt vernieuwd dienstencentrum Middelkerke

In dienstencentrum De Stille Meers in Middelkerke is de nieuwe sportvleugel officieel in gebruik genomen. Daarmee rondt het gemeentebestuur de gefaseerde vernieuwing van het gebouw af. In de komende maanden wordt ook de omgeving opgefrist met veel groen.

Met de officiële ingebruikname van de nieuwe sportvleugel rondt het gemeentebestuur van Middelkerke de vernieuwing van het lokaal dienstencentrum af. De Stille Meers huisvest nu een brede waaier aan zorg- en adviesdiensten voor alle generaties in de meest comfortabele omstandigheden.

Middelkerks schepen voor welzijn en voorzitter van het Bijzonder Comité voor Sociale Dienstverlening Dirk Gilliaert licht toe: “Senioren zijn actiever en fitter, dus moeten onze ruimtes beantwoorden aan de meest hedendaagse normen. Maar deze opening gaat veel verder dan de inhuldiging van een opgefrist lokaal. Het is het laatste puzzelstukje in een jarenlang proces van renovaties, verhuizingen en herbestemmingen."

Omgeving

De metamorfose is echter nog niet volledig afgewerkt, verduidelijkt Gilliaert. “Ons werk is nog niet af. In de komende maanden pakken we de omgeving van De Stille Meers aan. We richten er een groene parkomgeving in met toegankelijke wandelpaden en plantsoenen", klinkt het.