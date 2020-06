Frituristen lossen ruimtegebrek creatief op

De uitbaters hebben zich niet van seizoen vergist. Nee, ze huren de huisjes, zodat de klanten ter plaatse hun frietjes kunnen opeten. En dat op een veilige manier, in hun eigen bubbel. (Lees verder onder de foto)

Rock Werchter

Lien en Marie Claeys van frituur De Routier in Geluveld hebben tijdens de coronatijd hun frituur altijd open gehouden, maar nu je weer in de zaak zelf mag eten, zagen ze in dat het te klein was, vandaar de chalets. De bubbelhuisjes zouden anders op Rock Werchter hebben gestaan, nu halen deze frituuruitbaters de festivalsfeer naar Geluveld.