Frituur in De Panne moet dicht ondanks recordpoging

Jurgen Gevers, de uitbater van de frituur verzet zich hevig tegen die beslissing, maar het lijkt er niet op dat er een oplossing uit de bus zal komen. De man verzamelde in een petitie al meer dan 3.000 handtekeningen, maar ziet het einde van zijn frituur nu toch dichterbij komen.

Hij is deze morgen gestart aan een wereldrecordpoging frieten bakken. Het wereldrecord zal hij echter niet halen, aangezien hij zaterdag om middernacht moet stoppen met het bakken van frieten.

"Tevergeefs naar oplossing gezocht"

De uitbater had een concessie tot 31 december volgend jaar, maar moet dus toch ophoepelen. “We vinden het bijzonder jammer dat we geen overeenkomst hebben kunnen bereiken met de uitbater voor de periode tot eind 2018”, zucht burgemeester Ann Vanheste. “Al meer dan 10 maanden staan we in contact met de uitbater en hebben we geprobeerd om, samen met hem, te zoeken naar een oplossing."

Eind augustus konden we dan ook niet anders dan vast te stellen dat de uitbater, helaas, niet wenst in te gaan op ons aanbod om op onze kosten een mobiel frietkraam te plaatsen op de markt tot eind 2018. We vinden het jammer dat er nu een beeld geschetst wordt alsof wij niets zouden gedaan hebben om deze zaak constructief op te lossen, terwijl we toch echt alles geprobeerd hebben”, besluit burgemeester Vanheste.