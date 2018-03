Frontale botsing door dronken bestuurder

Vanmorgen zijn er bij een frontale botsing tussen een Audi en een Opel in Rekkem twee bestuurders gewond geraakt. De bestuurder van de Audi was onder invloed van alcohol.

Het ongeval gebeurde rond 6.30 uur in de Moeskroenstraat . De bestuurder van de Audi zou in slaap gevallen zijn waardoor hij de controle over zijn wagen verloor. Het kwam tot een botsing met een Opel die uit de andere richting kwam. Beide bestuurders werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder van de Audi was onder invloed van alcohol en zijn rijbewijs werd ingetrokken.

Door het ongeval was de Moeskroenstraat ter hoogte van het ongeval een tijdlang volledig versperd. Daardoor werd het verkeer even omgeleid. Na reiniging van het wegdek was de weg een uur later opnieuw vrij.