In Spiere-Helkijn is even na 17u in de Avelgemstraat een frontale botsing gebeurd tussen twee voertuigen. Één bestuurder werd afgevoerd naar het ziekenhuis.

In de Avelgemstraat, ter hoogte van de Rokershoek, reden twee voertuigen frontaal op elkaar in. Er is sprake van gewonden maar niemand is in levensgevaar. Het parket komt niet ter plaatste omdat de oorzaak van het ongeval duidelijk is: één van beide wagens is van zijn rijstrook afgeweken.