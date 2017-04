Fruitboeren lijden zware schade door nachtvorst

De vrieskou van afgelopen nacht heeft bij veel fruittelers in onze provincie voor heel wat schade gezorgd, onder meer bij Wolfcarius in Markegem.

Het heeft harder gevroren dan oorspronkelijk was gedacht, tot -4, en dat heeft bloesems van de appelbomen kapotgemaakt, en kleine vruchtjes van de peer beschadigd. Sommige telers spreken zelfs van de grootste schade die ze ooit hebben gezien.

Yves Wolfcarius: “We hadden natuurlijk voorzorgen genomen, maar tegen dergelijke vrieskou valt er weinig te beginnen. Het is redden wat er te redden valt. Maar voor de appels is het alvast een verloren jaar.”

Het zit de fruittelers nog maar eens niet mee, eerst was er de Ruslandcrisis, dan grote hagelschade en nu dus de vrieskou. Wat de financiële gevolgen dit keer zijn, dat is nog moeilijk in te schatten.