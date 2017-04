Fruittelers houden hun hart vast voor vorst

De fruittelers zijn er niet gerust in, want vannacht en de nacht daarop worden er vriestemperaturen voorspeld.

De bloesems van pakweg appelbomen en kerselaars zijn kwetsbaar en kunnen door het vriesweer beschadigd worden, met alle gevolgen vandien. De telers nemen dus hun voorzorgen, zo maaien ze het gras onder de fruitbomen heel kort af. Dat doet ook fruitteler Els Lambrecht uit Sint-Eloois-Vijve. Zij heeft appel- en perenbomen. Door het gras kort te maaien zorgt de aarde ervoor dat het iets warmer blijft. Dat scheelt toch een graad of anderhalve graad.

Ook Wim uit Wervik maait het gras voor zijn kerselaars en heeft ook zijn netten gesloten om een beter klimaat te creëren in de kersen. "Wij hebben een hele mooie periode gehad, de vroegste soorten zijn eigenlijk al uitgebloeid. De late soorten zitten in de eindfase en nu zitten we natuurlijk met die tegenvallende temperaturen".