De organisator van een fuif in Ledegem is niet verantwoordelijk voor de dode die daarbij is gevallen.

In juni 2018 wordt het lichaam van een 23-jarige man uit Knokke-Heist gevonden op een parkeerterrein van het industriegebied. Hij is gestorven aan een overdosis na het bezoek aan een fuif in een nabijgelegen loods. Het parket had de organisator vervolgd omdat hij drugsgebruik mogelijk zou hebben gemaakt, maar hij is nu vrijgesproken.