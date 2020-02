Tijdens werkzaamheden in de Katelijnestraat in Brugge zijn de funderingen teruggevonden van de oude Katelijnepoort. Die dateert van het einde van de 13de eeuw.

De Katelijnepoort is een van de poorten die deel uitmaakte van de tweede stadsomwalling uit 1297. De poort leidde toen naar de Sint-Catharinaparochie, waarvan de kerk buiten de stadsmuren lag. Na de nederlaag van de Bruggelingen tegen de Gentenaren in de slag op het Beverhoutsveld in 1382 werd de poort op bevel van Filips van Artevelde gesloopt. Ze werd later wel weer herbouwd, maar uiteindelijk toch weer afgebroken.