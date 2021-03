Furieuze Dedecker: "Open de terrassen aan de kust"

Jean-Marie Dedecker is razend omdat de horeca pas mag openen na de paasvakantie. Het Overlegcomité besliste gisteren dat de horeca terug open mag op 1 mei. Dat is veel te laat volgens de burgemeester van Middelkerke. Dedecker roept zijn collega's aan de kust op om in opstand te komen.

Woensdag was er een grote oproep van de kustburgemeesters om tenminste de horecaterrassen en strandbars te mogen openen. Het Overlegcomité had daar geen oren naar, en besliste dat de horeca pas open mag op 1 mei, de Dag van de Arbeid. Volgens Dedecker is dit puur een politiek spel van de socialisten. Het bevrijden van de bevolking op 1 mei zou zeer symbolisch zijn. Dedecker vindt het zuiver pestgedrag van de 'regeringsbubbel' in Brussel.

De paasvakantie is traditioneel een topperiode voor de horeca aan de kust. Na het afgelopen dramatische jaar voor deze sector, was opengaan in de paasvakantie een must. De kustburgemeesters beseffen dat er veel volk zal afkomen naar de kust. "Je hebt overal vuilnis en mensen gaan overal naar toilet, maar ondertussen mogen de strandbars niet open in de zuiverste lucht van België. Ik kan niet begrijpen dat men wel duizenden mensen naast elkaar zet op een trein, terwijl ze op de zeedijk nergens mogen zitten.”, briest de burgemeester van Middelkerke.

Zelf beslissen om open te gaan

Dedecker roept de andere kustburgemeesters op om in opstand te komen. “Wij hebben een vergadering gehad deze week en een brief geschreven naar de regering. We wachten nog steeds op een antwoord. Als ze niets doen moeten we maar zelf actie ondernemen. Wij kunnen duidelijk zeggen met de kustburgemeesters dat we onze horeca openen aan de kust onder bepaalde voorwaarden. Wij openen de terrassen en zorgen ervoor dat de mensen binnen naar het toilet kunnen, dat zijn allemaal geen grote problemen."

Actie voeren

Zo lang de horeca gesloten blijft, draait de kust niet. Wij hebben een massa volk aan de kust, maar niets draait. We staan met het water aan onze lippen. Laat ons nu echt eens actie voeren! Laat de terrassen en strandbars open, doe iets minimum voor de horeca want wij hebben gezonde lucht", besluit Jean-Marie Dedecker.