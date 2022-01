Fusie havens Zeebrugge en Antwerpen goedgekeurd

Het mededingingscollege ging na wat de geplande fusie van de beide havens tot Port of Antwerp-Bruges zou betekenen voor de concurrentie op markten als havenconcessies en het transport van containers, vloeibare bulk en rollend materieel.

Het college oordeelde dat "de concentratie geen gevolgen dreigt te hebben die een goedkeuring in de weg zouden staan", deelt de autoriteit mee.

Bijna een jaar geleden, in februari 2021, werd er een akkoord aangekondigd over de fusie. De eengemaakte haven zou de grootste containerhaven worden in Europa (in tonnage), klonk het toen.