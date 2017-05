Fusie op til tussen Maldegem en Damme?

Dat weet Het Laatste Nieuws. Burgemeester Marleen Van den Bussche (CD&V) van Maldegem zou enthousiast zijn, schrijft de krant, maar er is nog helemaal niets concreets. Voor Maldegem is Damme de bevoorrechte partner en niet buurgemeente Eeklo.

Volgens de krant gaat Damme ervan uit dat het op termijn naar een schaalvergroting moet gaan. "We zijn een inventaris aan het maken wat de mogelijkheden zijn, ook met de ander buurgemeentes", zegt burgemeester Joachim Coens in Het Laatste Nieuws. "We zitten in een politiezone met Knokke-Heist, Brugge is nabij en ook Beernem. We kijken naar alle buren, maar de interesse komt vooral van Maldegem".

Referendum

Intussen roept het Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD) uit Brugge op om een referendum te houden over gemeentelijke fusies. Ze vindt dat er meer geluisterd moet worden naar de burgers zelf. "In mijn regio denk ik dat het veel voordelen heeft om te kijken wat de mogelijkheden zijn voor een fusie Brugge - Damme", zegt ze. "Ik vind dat dit zeker moet bekeken worden, maar dat het vooral een zaak van de inwoners van Damme is. Een open debat en eventueel een referendum naar hun mening is belangrijk".