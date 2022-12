Fusie Ruiselede - Wingene gaat door, meerderheid keurt goed: "Meer transparantie nodig"

In de uitgestelde gemeenteraad maandagavond in Ruiselede heeft de meerderheid de fusie met Wingene goedgekeurd. Dat na een hevige discussie met de oppositie.

Aan het gemeentehuis van Ruiselede staan maandagavond zowel voor- als tegenstanders van de fusie met Wingene. Die plannen hebben beide burgemeesters eind april aangekondigd. (Lees verder onder de foto.)

Discussie

Na een petitie en een niet-bindend referendum - waarbij 90 procent van de stemmers geen fusie wilde - stond de goedkeuring van de fusie als een formaliteit op de gemeenteraad maandagavond. Zowel in Wingene als in Ruiselede zou de gemeenteraad stemmen.

In Ruiselede zorgde dat voor een botsing, tussen vooral RKD - de partij van burgemeester Greet De Roo, en de oppositie Respect. Die laatste lijkt nu zijn slag niet thuis te halen.

Slechts een minderheid (zeven tegen negen) stemde tegen de fusie. Wat dus wil zeggen dat de fusie wel degelijk doorgaat. Ook in Wingene keurde gemeenteraad goed.

"Met deze beslissing geven we samen het startschot voor de uitwerking van een gezamenlijk fusievoorstel, dat we uiterlijk eind 2023 finaal voorleggen", zegt burgemeester De Roo.

Excuses

Vorige week nog stuurde Greet De Roo als burgemeester een open brief naar alle inwoners van Ruiselede. Daarin excuseerde ze zich voor het laattijdig communiceren over de fusie.

De brief werd niet bij iedereen met open armen ontvangen. Oppositiepartij Respect noemde het "niet de daad bij het woord voeren" en stapte naar Binnenlands Bestuur en de gouverneur om een klacht in te dienen.

"Meer transparantie"

"We beseffen dat er meer nood is aan transparantie en participatie, daarom zetten we een participatietraject met inwoners, middenveld en medewerkers, centraal in de verdere uitwerking", reageert Greet De Roo in een persbericht.

Beide gemeentebesturen laten zich professioneel begeleiden door externe experten. "Er zullen binnenkort structuren en werkgroepen opgezet worden die binnen specifieke thema's op zoek moeten naar de grootste gemene deler", voegt Lieven Huys, burgemeester van Wingene, nog toe.

De twee burgemeesters beklemtonen dat inwoners in Ruiselede zullen kunnen "blijven rekenen op basisdienstverlening". Specifiek willen ze het containerpark, de bibliotheek en de academie in de gemeente blijven behouden. "Inwoners zullen ook nog hun identiteitskaart kunnen ophalen in Ruiselede."