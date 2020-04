Fusiegeruchten maken supporters KV Kortrijk boos

Het zit er bovenarms op bij heel wat fans van KV Kortrijk. Ze kunnen zich niet vinden in de eventuele fusieplannen van de club. Vrijdag lekte een mogelijke fusie van KVK met KSV Roeselare en Royal Excel Mouscron.

Aan het Kortrijks stadion hangen beschilderde doeken die de wrevel duidelijk maken. De fans vrezen vooral dat hun ploeg haar identiteit zal verliezen. Ze voelen zich ook niet verbonden met de fans van Moeskroen.

Overleg nodig

Zeker is dat er nog veel overleg zal moeten gebeuren en niet alleen met de supporters. De Roeselaarse ploeg viel gisteren compleet uit de lucht en vandaag liet Moeskroen verstaan niet aan een fusie te denken, zelfs niet op middellange termijn. Al gaf KVK-voorzitter Allijns vrijdag ook mee dat het verhaal embryonaal is, dat de naam en de clubkleuren zeker niet konden wijzigen en dat KVK hoe dan ook in Kortrijk blijft spelen.