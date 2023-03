Fusieplannen politie: regio Tielt verbaasd over fusiegesprekken tussen RIHO en MIDOW

Bij RIHO, met Roeselare, Izegem en Hooglede en MIDOW (Meulebeke, Ingelmunster, Dentergem, Oostrozebeke en Wielsbeke), zou de politiezone van Tielt kunnen aansluiten. Maar die reageert nu dat ze niet van plan is om te fusioneren.

"Het politiecollege betreurt via de media te vernemen dat ook wij in de toekomst mogelijks zouden kunnen aansluiten bij deze aangekondigde fusie. Indien daartoe plannen of ideeën zouden bestaan, lijkt het vanzelfsprekend dat de besturen van de betrokken politiezones dit in alle transparantie met elkaar aftoetsen en bespreken", klinkt het.

Verder samenwerken

Wel werkt Politiezone Regio Tielt wel al nauwer samen met politiezone Het Houtsche, al was er daar begin dit jaar nog geen sprake van een fusie. "De PZ Regio Tielt blijft open staan voor samenwerking, indien dit gebeurt in een sfeer van openheid en op basis van gelijkheid."

Pz Regio Tielt wil verder investeren in middelen en mensen, zoals het nieuwbouwkantoor in Wingene-Zwevezele, klinkt het.

