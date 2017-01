Fusies gemeenten zorgt voor wrevel tussen CD&V en N-VA

In het Vlaams parlement lanceerde burgemeester van Izegem Bert Maertens (N-VA) een voorstel om gemeentefusies op termijn te verplichten. In onze provincie valt het voorstel niet in de smaak bij verschillende CD&V-burgemeesters.

“Bij veel collega-burgemeesters zullen de tenen wel weer krullen nu, maar een doorgedreven fusie van gemeenten in Vlaanderen is gewoon echt de enige goeie oplossing voor veel gemeenten om financieel het hoofd boven water te houden én om de burgers een echt kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden, zoals in grotere gemeenten vandaag”, aldus burgemeester Maertens (N-VA) uit Izegem.

Zijn collega uit Ledegem Bart Dochy (CD&V) reageert op zijn site: “Eigenaardig want gans het binnenlands beleid van de Vlaamse regering is erop gericht om de lokale overheden meer verantwoordelijkheid te geven. Minder betutteling van Vlaanderen, meer autonomie voor gemeenten. Zelf maken van keuzes in beleidsdomeinen als sport, jeugd, cultuur. Minder rapportering voor dotaties uit stedenfonds, stadsvernieuwingsfonds en plattelandsfonds.”

Ook burgemeester Francis Benoit uit Kuurne (CD&V) is geen voorstander van een verplichte fusies: “Hou ik vast aan mijn job? Neen. Hou ik vast aan Kuurne ? Ja, omdat ik geloof in een sterke gemeente die met meer intergemeentelijke samenwerking wel kan overleven. Omdat ik geloof in lokale politici van alle partijen en het personeel van mijn gemeente. Ze kunnen veel beter dan wie ook de belangen van de inwoners waar maken.”