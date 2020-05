Fysieke agressie tegenover personeel De Lijn In West-Vlaanderen stijgt fors

In 2019 werden 24 West-Vlaamse werknemers van De Lijn het slachtoffer van agressie. Dat is een stijging met meer dan 40 % in vergelijking met een jaar eerder.

Dat leert het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) aan minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld). Maertens pleit er al langer voor om zo snel mogelijk alle voertuigen van De Lijn uit te rusten met camerabewaking, om zo de agressie op bussen en trams in te dijken. Dat zal in 2025 het geval zijn, zo bevestigde de minister nu.

In totaal waren er in Vlaanderen 1.742 gevallen van agressie tegenover personeel van De Lijn. Door deze incidenten was het personeel van De Lijn in totaal 29.542 uren werkonbekwaam. 168 incidenten vonden plaats in West-Vlaanderen. In 124 gevallen was het een chauffeur van De Lijn die het slachtoffer werd. Daarnaast werden ook 16 controleurs van De Lijn en 28 chauffeurs van één van de onderaannemers geconfronteerd met agressie.

Verontrustend in West-Vlaanderen is het stijgend aantal werknemers die werden geconfronteerd met fysieke agressie. Dat cijfer is van 14 in 2018 gestegen naar 24 in 2019. Bert Maertens: “Deze cijfers stemmen ernstig tot nadenken. De minister en De Lijn moeten nog meer inspanningen leveren om hun medewerkers te beschermen tegen dergelijk zinloos geweld. Ik pleit daarom al langer voor camerabewaking op alle voertuigen van De Lijn. Een hoffelijkheidscampagne, die de reizigers wakker schudt, is volgens mij ook zeker aangewezen.”

Uiterlijk in 2025 camera’s in elke bus van De Lijn

De Lijn rust haar voertuigen uit met onder meer een alarmsysteem en een flexibel afsluitbare stuurpost. Vandaag beschikt 70% van de bussen van De Lijn over camerabewaking. Bij de voertuigen van de onderaannemers gaat het om slechts 64 %. “Maar er is goed nieuws. De oudere bussen, meestal zonder camerabewaking, worden de komende jaren stelstelmatig vervangen door nieuwe exemplaren, mét camerabewaking. Ten laatste in 2025 zullen daardoor alle voertuigen van De Lijn uitgerust zijn met camera’s”, duidt Bert Maertens. “Alle bussen van de onderaannemers van de vervoermaatschappij krijgen uiterlijk in 2027 camerabewaking. Het is De Lijn zelf die zal instaan voor de bestelling, organisatie en financiering daarvoor. Die aanpak is positief, al moeten we zeker bekijken of de timing daarvoor nog kunnen versnellen”, besluit Maertens.