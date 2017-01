"Ga met het openbaar vervoer naar BK"

Morgen is het eindelijk zover, dan gaat op en rond de hippodroom van Oostende het Belgisch kampioenschap veldrijden van start.

Het zwaartepunt ligt natuurlijk op zondag, met het BK voor de profs. Er worden zo’n 15.000 toeschouwers verwacht, en door de terreurdreiging is de politie natuurlijk extra waakzaam. Rugzakken zijn af te raden omdat je uitvoerig wordt gecontroleerd bij de ingang. Dat betekent dus tijdsverlies.

Randparkings

Om vlot ter plaatste te geraken wordt dan ook aangeraden om zoveel mogelijk van het openbaar vervoer gebruik te maken. "Als dat niet kan, laat de wagen dan achter aan de rand van de stad", zegt Guido De Greef van de politiezone Oostende. "Mensen uit de richting van Middelkerke kunnen dat in Raversijde, mensen die uit de richting van Knokke komen, kunnen dat op de Vuurtorenwijk ter hoogte van Earth Explorer". Via de kusttram is het dan kinderspel om op de juiste locatie te geraken.