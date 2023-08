Gaan er straks duizenden mensen in korte broek en met frigobox naar Knokke?

Misschien zal het zo’n vaart niet lopen, maar toch tonen al bijna 15.000 mensen interesse om op 26 augustus naar Knokke-Heist af te zakken in korte broek en met een frigobox.

De oproep staat op sociale media, en komt er na een filmpje van de Nederlandse krant de Telegraaf. Daarin zijn twee chique dames te zien uit Knokke-Heist, die hun mening geven over bepaalde toeristen: "Als de mensen niet deftig gekleed rondlopen bijvoorbeeld. Daar ergert u zich aan? Ja, eerlijk gezegd ja. Een korte broek, een korte broek is een no-go zeggen jullie? Wij vinden als Knokkenaar is er nog een zekere oude levensstijl, die zou moeten behouden worden. Wat denk jij? Wat vind jij? Ja, ik vind het ook. En soms komen mensen vanuit Frankrijk en zo met de frigobox op het strand, die ‘gebruiken niets van restaurant’ enzovoort."

Als tegenreactie is er nu via Facebook een oproep gelanceerd om mensen aan te zetten met z’n allen naar Knokke te trekken in korte broek en/of met frigobox. Al 15.000 mensen tonen interesse, een tiende daarvan zegt al zeker te gaan.