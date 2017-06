In Oostende zijn de Koninklijke Gaanderijen de hele dag gecontroleerd op loszittende brokstukken in het plafond.

Het monument is in slechte staat. In het weekend viel nog een groot stuk pleisterwerk naar beneden. Er volgt nu een grondige controle waarbij alles wat los zit, wordt weggenomen. Later volgt een totale renovatie waarbij de Koninklijke gaanderijen weer moeten schitteren zoals in de tijd van koning Leopold II.