Gaat de koers door of niet?

Organisatoren van wielerwedstrijden bij ons leven tussen hoop en vrees door het coronavirus. Zal de koers kunnen doorgaan of niet?

Voorzorgsmaatregelen nemen ze in ieder geval, het directe contact tussen renners en het publiek wordt zoveel mogelijk vermeden. Maar de situatie wordt van heel nabij opgevolgd, zo merken we bij de organisatoren van Bredene-Koksijde volgende week vrijdag en de Omloop van de Westhoek voor vrouwen, volgende week zondag.

Bert Pattyn van Bredene-Koksijde ziet het positief in. Hij en alle andere organisatoren hebben een brief gekregen van de internationale wielerunie met aanbevelingen om besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk te vermijden: "Zo gaan we het rennersdorp afsluiten en bij het tekenritueel krijgt elke wielrenner zijn eigen balpen."

Ook de Omloop van de Westhoek voor vrouwen van volgende week zondag neemt vergelijkbare maatregelen.