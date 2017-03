Gabecon vraagt bescherming tegen schuldeisers

Het bouwbedrijf Gabecon uit Geluveld bij Zonnebeke heeft bij de Ieperse rechtbank van koophandel bescherming tegen zijn schuldeisers gevraagd. Het verzoek wordt maandag behandeld, dan zal duidelijk zijn of het bedrijf kan voortwerken.

Gabecon bouwt onder meer zorgcampussen en kantoorgebouwen. Grote projecten op dit ogenblik zijn het Eandisgebouw in Ieper, een nabehandelingsgebouw voor de Watergroep in Woumen en zorgwoningen in Bellegem en Alveringem. Er werken een 70-tal mensen.

Door laattijdige betalingen zou Gabecon geldproblemen hebben en daarom vraagt het aan de rechtbank om een reorganisatie van de schulden. Er zouden geen ontslagen vallen.

In januari van dit jaar zijn 30 arbeiders al overgeplaatst naar het zusterbedrijf Prefaxis, dat holle wanden produceert en goede resultaten neerzet.