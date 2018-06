Gaia dient ook klacht in tegen dierenbeul

Dierenrechtenorganisatie GAIA, dient samen met de stad Kortrijk en dierenartsenpraktijk Overleie klacht in tegen de dierenbeul die vorige week een kat als voetbal gebruikte en vervolgens het dier vijftien minuten in een hete oven stopte.

Hij riskeert maximaal 6 maanden cel, 16.000 euro boete en een levenslang verbod op het houden van dieren. “Het lijkt hier om een echte psychopaat te gaan die niet de minste blijk geeft van enig schuldgevoel”, aldus GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. Vorige week stak een jongeman een tien maanden jonge kattin (Sprotje) 15 minuten in een snikhete oven nadat hij het arme dier eerst als voetbal had gebruikt. “Zulke wreedheden kunnen en mogen niet straffeloos gebeuren. Daarom hebben wij ook beslist om samen met de stad Kortrijk klacht in te dienen tegen die barbaar/barbaren. Dierenartspraktijk Overleie - die momenteel de opvang voorziet voor Sprotje - sluit zich daarbij aan: “We zetten een deel van de ingezamelde middelen opzij om de juridische kosten te helpen dragen. Morgen maken we trouwens bekend aan welke goede doelen we de rest van de ingezamelde middelen schenken."

Stad Kortrijk

Ook de Kortrijkse schepen van Leefmilieu en Dierenwelzijn Bert Herrewyn (sp.a) reageert geschokt: “Ik heb zelf 2 katten in huis. Mijn hart bloedt als ik zie hoe Sprotje toegetakeld werd. Omdat dieren niet zelf voor hun rechten kunnen opkomen, stellen wij ons als overheid burgerlijke partij om de dader streng te veroordelen. Ook om duidelijk te maken dat dierenmishandeling hier niet getolereerd wordt, want Kortrijk houdt van dieren."

