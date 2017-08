GAIA wil dieren in grondwet met petitie in Blankenberge

GAIA zet op de dijk van Blankenberge stemhokjes om zo mensen aan te zetten om dierein in de grondwet te stemmen.

Aan de GAIA-stand staan stemhokjes waar iedereen zijn stem op papier kan uitbrengen en vervolgens deponeren in een speciale urne. De GAIA-belleman roept iedereen op om massaal te komen stemmen. GAIA wil de steun van zoveel mogelijk burgers krijgen omdat de dierenrechtenorganisatie van oordeel is dat de bescherming van dieren een fundamentele waarde van de Belgische maatschappij is die door de hoogste instanties moet erkend worden.