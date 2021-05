Galamatch Club Brugge dient als testevent

In tegenstelling tot de supporters die het buiten het stadion niet altijd nauw namen met de coronamaatregelen, werden de toeschouwers binnen in de tribunes van het stadion strikt opgevolgd. De galamatch van Club Brugge deed dienst als een testevent.

De dienst Laboratoriumgeneeskunde van het UZ Leuven werkte een protocol uit voor enkele honderden supporters binnen de muren van het Jan Breydelstadion. Hiermee willen de wetenschappers nagaan hoe sneltests efficiënt en veilig kunnen ingezet worden tijdens massa-events.

Iedere toeschouwer onderging twee neustesten voor de wedstrijd: een sneltest, waarvan het resiltaat binnen het kwartier gekend is en een PCR-test die nauwkeuriger is. Wie positief testte op de sneltest mocht geen deel meer uitmaken van het testpubliek.

"We hebben ook, gedurende het event, een aantal omgevingsstalen afgenomen aan de lucht om de detectie van virussen te kunnen doen. Daarnaast hebben we ook stalen afgenomen op verschillen plaatsen, inclusief de toiletten. Dit om te zien of er een risidueel risico blijft, ondanks het feite dat iedereen werd getest vanaf het begin", vertelt Emmanuel André, klinisch bioloog KU Leuven.

Met deze metingen en resultaten gaat de KU Leuven verder aan de slag.

