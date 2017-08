Galerij stelt Magritte van 5 miljoen tentoon

Het topstuk, ‘Le Baiser’, is maar liefst vijf miljoen euro waard. Christophe Boon: “Bijna alle werken komen uit privéverzamelingen, vooral uit België. We hebben het geluk dat heel wat verzamelaars ons willen steunen. ‘Le Baiser’, met het iconische vogeltje, komt zelfs speciaal overgevlogen uit New York voor onze tentoonstelling.”

Een andere klepper uit de tentoonstelling is ‘Les perfections célestes’. Dat is een van de eerste werken waarbij Magritte uitsluitend met wolken werkte. “We hebben gekozen voor een aantal historische werken. We hebben werken uit de jaren 20, 30, 40,50 en 60, ook van andere kunstenaars. We gaan voor commerciële, maar ook kunsthistorische werken.”

De tentoonstelling is eigenlijk een eerbetoon is aan Magritte. Het is deze maand exact vijftig jaar geleden dat de Brusselse kunstenaar overleed en de galerij wil de surrealist zo eren. De tentoonstelling loopt vanaf morgen tot 20 augustus.