Game-opleiding Howest haalt weer topnotering

De ranking gaat uit van The Rookies, een internationale toonaangevende organisatie uit de gamesector. Howest won de prijs eerder al in 2017 en 2018. De lijst wordt opgemaakt door professionals uit de sector op basis van de onafhankelijke beoordeling van de ingediende studentenportfolio's.

"Waar we deze keer zeer blij mee zijn, is dat het gemiddelde niveau van onze studenten is gestegen. Onze topnotering wordt dus niet bepaald door enkele studenten die erboven uitsteken. Bovendien blijkt uit de resultaten dat we onze voorsprong ten opzichte van de nummer 2 hebben uitgebouwd", zegt opleidingsmanager Rik Leenknegt. "De bekroning vormt een prachtig visitekaartje voor de opleiding DAE van Howest en draagt mee bij aan de blijvende groei van het aantal ingeschreven studenten. Die zijn nu al met 1.350, waaronder meer dan 300 internationale studenten uit alle hoeken van de wereld." Howest doet het al langer goed in de ranking. Zo staat de school al sinds de eerste editie van The Rookkies in 2017 altijd in de top vijf. "We draaien dus jaar na jaar mee bovenaan de Champions League met de beste gamescholen ter wereld. Als innovatieve en toekomstgerichte hogeschool zijn we vast van plan om op het hoogste niveau te blijven meespelen en zo talenten af te leveren die mee de toekomst van de internationale game-industrie zullen bepalen", zegt algemeen directeur Lode De Geyter.