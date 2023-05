'Gamen kan educatieve waarde hebben,' leer je op OMG-festival

In Kortrijk is er bij Howest een studiedag over gamen in het onderwijs: de Onderwijs met Games of OMG-studiedag. Meer dan 35 exposanten uit ons land en Nederland nemen leerkrachten mee in de wondere wereld van gamen, artificiële intelligentie en het programmeren.

Er zijn ook spreekbeurten en workshops. Met een vierhonderdtal deelnemers is de beurs een schot in de roos. Lander Van der Biest, OMG-festival: "Gamen kan wel degelijk een educatieve meerwaarde hebben, zowel in het lager als secundair onderwijs. Wij merken dat er veel drempels zijn. Mensen durven niet meteen te proberen: te moeilijk, te complex, niet gelinkt aan de leerdoelen. Wij willen het de mensen zelf laten ervaren en zelf aan de slag gaan met een spel, spelenderwijs ontdekken zodat ze de meerwaarde van dat medium inzien."

Om zijn ervaringen te kunnen delen, heeft Lander Van der Biest Gamekunde opgericht, een website vol met relevante informatie. Intussen is Gamekunde verder uitgegroeid tot een platform waar je naast het vinden van concrete lesfiches ook informatie vindt over gamen in balans, een lijst met kindvriendelijke games kan bekijken en meer. Alle informatie op Gamekunde is gratis te raadplegen.