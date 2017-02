Gandolfi krijgt 9 maanden voor oplichting Belmondo

De Oostendse maakte haar ex-vriend 200.000 euro lichter. Haar zakenpartner Frédéric Vanderwilt kreeg 18 maanden effectieve gevangenisstraf. Gandolfi had van 2008 tot 2012 een relatie met Belmondo. In die periode bleef ze samen met haar ex-vriend en zakenpartner Frédéric Vanderwilt enkele nachtclubs uitbaten. Jean-Paul Belmondo leende in dat kader 200.000 euro aan zijn vriendin. Jean-Paul Belmondo stelde zich geen burgerlijke partij in het dossier.

Volgens de rechter bestond er geen twijfel dat Barbara Gandolfi enkel maar uit was op contact met Jean-Paul Belmondo om geld te krijgen en dan gedeeltelijk door te geven aan Frédéric Vanderwilt. Daarnaast stelde de rechter vast dat ze ondanks de schriftelijke leningsovereenkomst nooit de intentie hadden om het geld terug te betalen.