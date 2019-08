Garage in brand in Waregem

In Waregem heeft een korte maar hevige brand gewoed in de Tapuitstraat. Een aanhangwagen heeft vuur gevat en de vlammen sloegen over naar een garage.

Dat zegt de woordvoerder van de hulpverleningszone Fluvia. "De brand was kort maar hevig. Even leek het of het vuur zou overslaan naar twee aanpalende huizen maar dat hebben we gelukkig kunnen vermijden. Volgens de eerste informatie is niemand gewond geraakt."

Mensen uit de buurt zagen een rookpluim en plaatsten foto's op Facebook.