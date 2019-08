Een garagebox of een gesloten autostaanplaats blijven het duurst aan onze kust. Dat blijkt uit cijfers van de notarisfederatie. De prijzen zijn het voorbije jaar stabiel gebleven, want de vraag blijft groot.

In Vlaanderen kost een garagebox gemiddeld 31 000 euro. Maar in Knokke-Heist, de duurste gemeente van het land na Nieuwpoort en Blankenberge, betaal je met 60 000 euro makkelijke het dubbele van dat bedrag. In het binnenland liggen de prijzen een pak lager, daar kost een autostaanplaats gemiddeld 25 000 euro.

Van alle provinciehoofdsteden is Brugge de duurste.