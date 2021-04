Garagist duwt brandende auto buiten en voorkomt erger

Bij garage Devoldermotors langs de Kooigemsestraat in Kooigem vatte zaterdagnamiddag een wagen vuur achteraan in de werkplaats. Dankzij de alerte reactie van garagist Guy Devolder (50), die erin slaagde om de brandende wagen naar buiten te duwen, kon erger vermeden worden.

Garagist Guy Devolder (50) was zaterdagnamiddag rond 14u30 aan het sleutelen aan de Toyota van een klant, toen het mis ging. “De wagen stond op de hefbrug op een paar meter van de grond toen tijdens laswerken wellicht de binnenbekleding vuur vatte. In een mum van tijd stond de wagen in lichterlaaie en sloegen de vlammen metershoog”, vertelt de man, die het hoofd koel hield en meteen actie ondernam. “Ik deed de hefbrug naar beneden, bevestigde nog snel een wiel aan de wagen en duwde het brandende voertuig naar buiten, richting de oprit. Intussen riep ik m’n vrouw toe om nog snel een andere wagen op de oprit te verplaatsen. De brandende wagen kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een muurtje aan de straatzijde”.

Alerte reactie

In afwachting van de brandweer probeerde de man zelf nog de vlammen in bedwang te houden door het leegspuiten van verschillende brandblusapparaten en een tuinslang. “Ik keek door het raam en zag de brandende wagen, waarop ik meteen de hulpdiensten verwittigde”, vertelde de overbuur. “Ik heb veel geluk gehad, dankzij m’n alerte reactie blijft de schade beperkt tot de wagen zelf en bleef het gebouw gevrijwaard. Kalm blijven en meteen actie ondernemen in dergelijke situaties is iets wat ik geleerd heb van mijn vroegere werkgever”, relativeert de man het voorval. “Het had immers helemaal anders kunnen uitdraaien, had ik de wagen niet tijdig buiten gekregen, want dan was het gebouw wellicht weg geweest”.

Devolder liep eerstegraadsbrandwonden op in het gezicht en op de armen en werd ter plaatse verzorgd door de ambulanciers. De garagist moest uiteindelijk niet naar het ziekenhuis worden overgebracht. “Het mag dan gaan stoppen, ik kreeg al genoeg tegenslagen te verwerken. Deze morgen kwamen ze filmen voor ons aanbod aan nieuwe wagens, en nu gebeurt dit”, reageerde de man aangeslagen.