Garagist ontdekt poes onder motorkap: "Van wie is ze?"

Na een testritje met een auto begon de man te werken aan het voertuig. Onder de motorkap ontdekte hij een bange kat die zich had verstopt. Ze had zich heel klein gemaakt en zat in een hoekje.

(lees verder onder de foto)

De wagen is vanmorgen binnengebracht door een klant uit Oostende. Het is niet duidelijk hoe het dier onder de motorkap terechtkwam. De eigenaar van de auto heeft zelf geen poes.

Voor de testrit stond de wagen een half uur stil in Oostkamp. Het is niet duidelijk of de kat uit Oostende is of uit de buurt van de garage.

(lees verder onder de foto)