Garnaalkrokettenfestival op drie kwartier uitverkocht

Wie nog geen tickets heeft voor het Garnaalkrokettenfestival op 14 en 15 oktober in Oostende, is eraan voor de moeite. De 4.300 tickets gingen deze morgen in slechts drie kwartier over de toonbank.

De ticketverkoop ging van start op 8 juni om 9u30 en amper drie kwartier later was het festival volledig uitverkocht. De bezoekers komen straks uit heel het land afgezakt naar Oostende en er is zelfs internationale interesse. Burgemeester Tommelein reageert enthousiast: “Dit enthousiasme is echt overweldigend. Het festival is intussen aan een derde editie toe en toont nog enorm veel potentieel. Alles van Oostende komt samen in een garnaalkroket: de visserij, culinaire kennis, nostalgie, genieten en samenzijn. Het is fantastisch om te zien hoeveel mensen in heel Vlaanderen en zelfs daarbuiten onze Oostendse garnaalkroketten willen proeven.”