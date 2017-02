GAS-boete voor opdringerige bedelaars in Kortrijk

Het stadsbestuur van Kortrijk wil uiterlijk in april aan de gemeenteraad vragen om de algemene politieverordering aan te passen waardoor agressieve bedelaars een boete van 350 euro riskeren. Nu de winter op zijn einde loopt, duiken opnieuw meer bedelaars op in het centrum van de stad. De boetes moeten overlast tegengaan. Want vaak zijn georganiseerde bedelbendes aan het werk. Wanneer de politie een agressieve bedelaar oppakt, controleert ze of de bedelaar gezocht is voor criminele activiteiten. Als dat niet zo is, wordt de bedelaar terug vrijgelaten.