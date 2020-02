Gasboetes voor gedrukte menuborden geschrapt

De ophef ontstond nadat de politie boetes had uitgedeeld aan horeca-uitbaters op de Markt, omdat ze gedrukte menuborden voor hun zaak hadden gezet. Maar die boetes worden nu dus herroepen. Burgemeester Dirk De fauw: 'Uiteraard mag een menubord gedrukt zijn, het mag zelfs digitaal. Dat staat zo in ons reglement.' Alles berust op een misverstand, zo blijkt. 'In een verouderde bijlage van de terrasvergunning staat dat een menubord in krijt moet zijn. Daar heeft de politie zich op gebasseerd,' aldus nog De fauw.

Andere gasboetes moeten wel betaald worden

Gisteren zijn er ook gasboetes uitgedeeld bij horecazaken met teveel borden of een foutieve afmeting van een bord. Die uitbaters hadden eerder al een waarschuwing gekregen. Die boetes moeten nu dus wel betaald worden.