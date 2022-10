Gasexplosie: getroffen buurt heeft weer water, gas en elektriciteit tegen het weekend

Tegen het weekend zullen alle woningen in de buurt van het gesloopte pand in Oostende weer aangesloten zijn op alle nutsleidingen, behalve telefonie en internet.

Voor internet en telefonie-aansluitingen wordt de schade momenteel nog onderzocht, daar is het dus nog even wachten op volledig herstel. Het zwaarst getroffen pand is intussen helemaal gesloopt. De bewoners van de huizen daarrond kunnen sinds vorige week vrijdag terug naar hun woning. Eigenaars mogen ook alle nodige werkzaamheden starten om hun pand te herstellen. Daarvoor nemen ze best vooraf contact op met hun verzekeraar.

Zodra de werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen achter de rug zijn, kan het kruispunt Ooststraat - Christinastraat vrijgegeven worden. Ondertussen werkt de aannemer de komende weken verder in de Christinastraat tussen de Wittenonnenstraat en de Sint-Sebastiaanstraat.

Voor de getroffen handelaars voorziet Stad Oostende intussen extra bijstand in samenwerking met VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen. Dat zal op donderdag 27 oktober een zitdag organiseren voor de handelaars. Daar zullen ze meer informatie krijgen over de premies en tegemoetkomingen waar ze een beroep op kunnen doen.

