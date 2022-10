Gasexplosie Oostende: geen nieuwe slachtoffers

Na extra controle door de veiligheidsdiensten zijn geen nieuwe slachtoffers gevonden. In de Ooststraat en en Christinastraat zijn veel woningen onbewoonbaar.

Bij de gasontploffing van vanmorgen in Oostende zijn drie mensen, een brandweerman, een politieman en een vrouw, zwaar gewond geraakt. Er is in de loop van de dag gezocht naar mogelijke extra slachtoffers, maar die waren er gelukkig niet.

Onbewoonbaar

Heel wat woningen in de buurt van de gasexplosie zijn onbewoonbaar, vooral door glasschade. De meeste bewoners konden onder begeleiding van de veiligheidsdiensten even naar huis om noodzakelijke spullen op te halen. In de Ooststraat zijn vier gebouwen onbewoonbaar en niet toegankelijk omwille van veiligheidsredenen. Die bewoners konden niet naar hun woning.

De bewoners van de getroffen panden die niet bij familie of vrienden terecht kunnen, krijgen een maaltijd en kunnen vannacht overnachten in een hotel. Morgen om 11u30 is er een informatievergadering voor de getroffen bewoners.

De politie houdt de hele nacht een oogje in het zeil in de getroffen zone. De perimeter blijft behouden.

Infolijn

Morgen is de infolijn terug open vanaf 09 uur via het nummer 059/25 80 30. Wie dringende politiehulp nodig heeft, kan het noodnummer 101 contacteren.