Gasexplosie Oostende: rampenplan is beëindigd

In Oostende is de gemeentelijke fase van het rampenplan beëindigd. De getroffen woningen zijn volledig afgesloten en de waterleiding is hersteld, al is het water voorlopig nog niet drinkbaar.

In de getroffen zone zijn intussen alle ramen op de gelijkvloerse verdieping dichtgemaakt. De zone is afgesloten met nadarhekken en is niet toegankelijk. De politiebewaking eindigt in de loop van de namiddag.

Farys startte gisterenavond met het herstellen van de waterleiding. Dat verliep vlot, alles is hersteld. De bewoners beschikken dus opnieuw over water maar dit is nog niet drinkbaar. Deze ochtend werden stalen van het water genomen, morgenochtend gebeurt dat opnieuw. Als de resultaten goed zijn, wordt er wellicht vanaf maandag opnieuw drinkbaar water vrijgegeven. Ondertussen kunnen de bewoners nog steeds tussen 9.00 en 18.00 uur flessenwater afhalen in de Ooststraat 71.

