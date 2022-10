Gasexplosie: vzw wil zo snel mogelijk werking eethuis weer opstarten

De vzw Duinhelm, die na de gasexplosie in Oostende het zwaarst getroffen was toen hun sociaal restaurant letterlijk werd weggeblazen, wil zo snel mogelijk haar werking weer opstarten.

Het waren hun cliënten, mensen met een beperking, die het restaurant in de Christinastraat runden. Zij zijn nog altijd onder de indruk van de ramp. En ze denken vooral ook aan hun begeleidster die bijzonder zwaar gewond raakte.

Een kleine vier jaar geleden opende Lizette. De bar ligt na de gasramp tegen de vlakte. Maar de eerste zorg van Duinhelm gaat uit naar hun medewerker Friedl. Die raakte zwaar gewond net na de evacuatie van al haar cliënten, en ligt nog altijd in coma. Saskia Verelst, directeur vzw Duinhelm: "Dat is ook onze grootste zorg momenteel. Ook onze cliënten hebben het voorval zien gebeuren. Dus er zijn wel heel wat emoties momenteel."

Er hadden veel meer gewonden kunnen vallen. Bijna iedereen was net geëvacueerd. "De politie heeft de zaak nog afgesloten en wilde de sleutel overhandigen aan Friedl, die op dat ogenblik op de verkeerde plaats op het verkeerde moment stond en toen is de ontploffing gebeurd."

De ravage blaast ook in één klap de hele droom van het horeca-initiatief van Duinhelm weg. "Alles waar wij voor staan. Onze visie om mensen met een beperking een plaats te geven in de stad en in de maatschappij, ligt hier nu letterlijk aan diggelen. Het is een zware klap, want ook de tewerkstelling voor onze medewerkers en onze cliënten valt weg. Maar we laten onze ziel niet wegblazen."

De vzw is van plan om samen met de cliënten en de medewerkers alles op alles te zetten om zo gauw als mogelijk een nieuw initiatief uit de grond te stampen.