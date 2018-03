Gaslek in Brugge, Maalse Steenweg afgesloten

Momenteel is een stuk van de Maalse Steenweg in Brugge door een gaslek afgesloten voor het verkeer.

Ter hoogte van de Doornhut is tijdens werken aan de nutsvoorzieningen een gaslek ontstaan. Uit veiligheidsoverweging is de Maalse Steenweg tussen de Doornhut en de Engelendalelaan afgesloten voor het verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel nog door.

Hoelang de hinder zal duren is onduidelijk. De gasmaatschappij is ter plaatse om het lek te dichten. Er is een lage- en middendrukleiding geraakt tijdens een geleide boring. De herstellingswerken zullen nog een hele tijd duren. Zolang blijft de Maalse Steenweg afgesloten.