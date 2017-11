Gaslek in Kortrijk

Tijdens graafwerken in de Doorniksewijk in Kortrijk is deze morgen een gasleiding geraakt. Er werden verschillende kruispunten afgesloten en enkele bewoners uit de buurt werden geëvacueerd. rond 9.30 uur kon iedereen terug naar huis.

Even na 8 uur donderdagochtend kwam de melding van een gaslek. Dat lek is ontstaan tijdens graafwerken. Daarbij is een gasleiding geraakt.

Enkele kruispunten in de Doorniksewijk werden verkeersvrij gemaakt, net zoals enkele omliggende straten. De dichtstbijzijnde bewoners zijn geëvacueerd. Uiteindelijk ging het om een twaalftal mensen. De rest van de omwonenden werd gevraagd binnen te blijven.

Omstreeks half tien bleek de situatie onder controle en mochten de bewoners terug naar hun woonst.

De hulpdiensten en Eandis laten weten dat alles veilig is en het gaslek gedicht is, waardoor alle bewoners terug naar huis kunnen en de straten opnieuw opgesteld zijn voor het verkeer. — Politiezone VLAS (@pzvlas) November 30, 2017

Opgelet, tijdens graafwerken in de Doorniksewijk in @8500Kortrijk is een gasleiding geraakt. Daardoor zijn de kruispunten met de Loofstraat en Beverlaai afgesloten voor alle verkeer. — Politiezone VLAS (@pzvlas) November 30, 2017