In Kortrijk is vanochtend een gaslek ontstaan aan de Pottelberg. Verschillende straten werden er afgesloten. Een school en een rusthuis zijn ontruimd.

De Condédreef, F. de Bethunelaan en Aalbeeksesteenweg waren een tijdlang afgesloten en het rampenplan werd afgekondigd. Het RVT De Pottelberg en de school Athena campus werden ontruimd. Intussen heeft Eandis de getroffen leiding al afgesloten. Het was een gasaansluiting aan van het woonzorgcentrum die beschadigd was geraakt. Alle gevaar is geweken. De leerlingen en de bewoners van het woonzorgcentrum zijn terug naar de schoolbanken of naar hun kamers of flats.