In Wenduine is de kustbaan zes uur afgesloten geweest voor het tramverkeer, omwille van een gaslek.

De politie werd om halfnegen gealarmeerd. Het gaslek ontstond rond 8.20 uur en zorgde ervoor dat de kustbaan zelfs een tijdje afgesloten was. Tijdens de herstellingswerken was het tramverkeer tussen Oostende en Knokke onderbroken. De Lijn zette in beide richtingen pendelbussen in. De vertragingen bleven beperkt. Rond 14.00 uur waren alle problemen van de baan en kon het tramverkeer hervatten.