Gaslek werken Dikkebusseweg: 50 mensen geëvacueerd

Bij werken aan de Dikkebusseweg in Ieper is rond 10 uur een gaslek ontstaan, 50 mensen zijn geëvacueerd. Het gaat om nuts-, riolerings- en wegeniswerken. Intussen is het lek gedicht. Ook het treinverkeer lag tot 11u20 stil tussen Ieper en Komen. Tussen Poperinge en Komen reden vervangbussen.