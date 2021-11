Gasproblemen in Oostvleteren van de baan

In Oostvleteren heeft distributiebeheerder Fluvius de herstellingswerken aan de gastoevoer afgerond.

Vorige donderdag raakte bij graafwerken de ondergrondse gasleiding beschadigd, waardoor er duizenden liters water in de gasleiding stroomde. Voor de ruim 200 getroffen gezinnen in Oostvleteren was het behelpen. Zij zaten al die tijd zonder gas om hun huis te verwarmen en te koken. Maar die problemen zijn nu dus van de baan.

