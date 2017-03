Het gaat om projecten in Gent, Brussel en Kortrijk, voor een totaal bedrag van 2,1 miljoen euro. De Unie der Zorgelozen vzw in Kortrijk krijgt 300.000 euro om het Scala-project af te werken. De Scala is een honderd jaar oude feestzaal in Kortrijk. Dankzij de renovatie zal de Scala uitgroeien tot een feestelijke ontmoetingsplaats voor de wijk, maar ook als een cultuur- en volkshuis met een sociaal-artistieke betekenis voor diverse doelpublieken in de centrumstad en de omgeving.