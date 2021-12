Gault & Millau 2022: Ontdek hier de beste adresjes van West-Vlaanderen

De West-Vlaamse gastronomie hield in de coronacrisis goed stand. Dat blijkt uit de nieuwe editie van restaurantgids Gault&Millau. Er staan 187 West-Vlaamse restaurants in vermeld en zelfs 24 nieuwkomers.

"Het afgelopen jaar werden de anonieme inspecteurs van de gids aangenaam verrast door de veerkracht van de restaurateurs en de kwaliteit in het bord," zegt Gault & Millau zelf. De titel van Chef van het Jaar 2022 gaat dit jaar naar Thierry Theys van Nuance in Duffel. Martijn Defauw van restaurant Rebelle is dan weer de Jonge Chef van het Jaar 2022 voor Vlaanderen.

Hertog Jan: Hoogste nieuwkomer

De hoogste nieuwkomer voor Vlaanderen is Hertog Jan (van Gert De Mangeleer en Joachim Boudens) in Antwerpen met een score van 18/20. Voor Wallonië zijn er twee hoogste nieuwkomers: Toma in Luik en Le Grand Verre in Durbuy, beide met een score van 16/20. De hoogste nieuwkomer in Brussel is La Villa Lorraine by Yves Mattagne met een score van 16.5/20.

Stijgers aan de top dit jaar zijn Restaurant Ralf Berendsen (Lanaken) en Vrijmoed (Gent) met 17.5/20, Sel Gris (Knokke-Heist)met 17/20, Altermezzo (Tongeren), Colette – De Vijvers (Averbode), Dôme (Antwerpen) en Sir Kwinten (Lennik) met 16.5/20, en L’Envie (Zwevegem) met 16/20.

Een overzicht van de 187 West-Vlaamse restaurants:

18/20

De Jonkman (Brugge, Sint-Kruis) en Bartholomeus (Knokke-Heist)

17,5/20

Boury (Roeselare)

17/20

Zet'Joe (Brugge), Cuines 33 en Sel Gris (Knokke-Heist)

16,5/20

Castor (Beveren-Leie), Sans Cravate (Brugge) en Hostellerie Le Fox (De Panne)

16/20

Markt XI (De Haan), Schatteman (Hertsberge), Hostellerie Saint-Nicolas (Elverdinge) en L'Envie (Sint-Denijs, Zwevegem)

15,5/20

Bruut en Den Gouden Harynck (Brugge), Goffin (Brugge, Sint-Kruis), La Durée (Izegem) en Il Trionfo (Knokke-Heist)

15/20

Patrick Devos (Brugge), Auberge de Herborist (Brugge, Sint-Andries), De Zuidkant (Damme), Marcus (Deerlijk), 't Notarishuys (Diksmuide), Caillou en Escabèche (Knokke-Heist), Taste and Colours (Kortrijk) en Rebelle (Kortrijk, Marke)

14,5/20

Le Mystique en Rock Fort (Brugge), Bel Etage, Bistro Jett, Bristol en Esmeralda (Knokke-Heist), Mondieu (Koksijde), Table d'Amis (Kortrijk), Mbistro (Nieuwpoort), Pegasus (Poperinge) en Molenberg (Zwevegem)

14/20

Bar Bulot, Bistro Refter, Bonte B, Franco Belge, Less Eatery en Tanuki (Brugge), Floris en Atelier Tête Pressée (Brugge, Sint-Andries), Bistro 't Verschil (Gits), Cousteau (Ichtegem), De Smaak (Izegem), De Kruidenmolen (Klemskerke), Bistrotheek Billiau, Boo Raan, Dah Makan, De Savoye, Gellius, Le Coup Vert, t Kantientje (Knokke-Heist), Va et Vient, ViER (Kortrijk), Het Vliegend Tapijt, Vol-Ver (Kortrijk, Marke), Het Bourgondisch Kruis (Kuurne), Marina, Storm (Oostende), La Cravache (Rekkem), Ma Passion (Roeselare), Bassud (Torhout), Le Kok Sur Mer (Vlissegem), Marquize (Westende)

13,5/20

Argendael (Bellegem), Ten Doele (Blankenberge), Assiette Blanche, Cantine Copine (Brugge), Mout (Damme), De Roeschaert (Houtave), Découverte (Ieper), De Kruier, La Cibouilette, Mas Brasa, Tablàvins (Knokke-Heist), Carcasse, Julia, Nils, Oh-restaurant (Koksijde), Bistro O-Point (Loppem), Wasserette (Nieuwpoort), Lusitania (Oostende), CRKL (Roeselare), Tafel Tien (Ruiselede)

Nieuw met 13/20

Onism (Blankenberge), Locàle (Brugge), De Lamme Goedzak (Damme), Alexandra, Blanco, Le Chardonnay (Knokke-Heist), Bistro Dhôme (Menen), Brasserie David en Kiss The Chef (Oostende), Amuzee (Zeebrugge)

Stijgers naar 13/20

Laissez Faire (Brugge), Bacon (Ieper), Vonk Gastrobar (Izegem, Kachtem), Terminus (Watou)

Nieuw met 12/20

Zuid 55 (Brugge), De Drie Ridders (Gijverinkhove), Le Beau19, Luxo, Tomatous (Knokke-Heist), Pand 44 (Kortrijk), Bistro Belle de Jour (Oostende), Reyhuys53 (Roeselare), Bistro 144 (Varsenare), Barisdam (Werken).