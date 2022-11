Gault & Millau 2023: Willem Hiele sterkste stijger, topscore voor Boury en Castor

Ook in de twintigste editie van de Belgische Gault & Millau-gids doet West-Vlaanderen het opnieuw erg goed. Ontdek hieronder de verschillende adressen in onze provincie met ook bijhorende nieuwkomers en stijgers.

Willem Hiele in Oudenburg: Hoogste nieuwkomer

Er zijn dit jaar vier hoogste nieuwkomers ex-aequo in Vlaanderen: Willem Hiele in Oudenburg, Misera in Antwerpen, Atelier Gist in Geraardsbergen en Modest in Oudsbergen. Alle vier behaalden ze een score van 15/20.

Boury in Roeselare: absolute top van Belgische gastronomie

De top van de Belgische gastronomie groeit meer dan ooit en daarvan getuige zijn maar liefst drie restaurants met een nieuwe score van 18,5/20 en vier koksmutsen: Boury in Roeselare, The Jane in Antwerpen en Zilte in Antwerpen. Andere stijgers aan de top zijn Restaurant Ralf Berendsen (Lanaken) met 18/20; Cuchara (Lommel) en L’Eau vive (Arbre) met 17,5/20; Altermezzo (Tongeren), Castor (Beveren-Leie), De Kristalijn (Genk), Sir Kwinten (Lennik), Toma (Luik) en La Villa Lorraine by Yves Mattagne (Brussel) met 17/20; en Le Cor de Chasse (Wéris) met 16,5/20.

Thematische Laureaten: Onism uit Blankenberge & Côté Préféré uit Jabbeke

Daarnaast worden zoals elk jaar volgende thematische laureaten bekroond, ook daar vallen de West-Vlamingen in de prijzen. De 'prijs-plezierverhouding' van het Jaar: Onism (Blankenberge) voor Vlaanderen. De 3 ontdekkingen van het Jaar: Côté Préféré (Jabbeke) voor Vlaanderen, Entropy voor Brussel en Recto Verso (Ciney) voor Wallonië.

