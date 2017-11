Gault&Millau: Deze West-Vlaamse restaurants scoren het best

Gault&Millau publiceert elk jaar een overzicht van de beste Belgische restaurants. Inspecteurs gaan langs in honderden Belgische zaken. Dit zijn de restaurants uit West-Vlaanderen die het best scoren.

Geert Van Hecke is met Zet'Joe in Brugge de beste West-Vlaamse nieuwkomer en scoort 17 op 20. Daarnaast vallen nog vier West-Vlaamse restaurants in de prijzen:

Bruut uit Brugge wint de award van Gastro-Bistro van het jaar

Boo Raan uit Knokke-Heist wint de award Aziatische Chef van het Jaar

Edison uit Koksijde wint de award van Bierkaart van het Jaar

Terminus uit Watou wint de award voor Wijnkaart van het jaar

Scoren meer dan 16/20

19/20

18/20

17/20

16,5/20

16/20

De volledige West-Vlaamse lijst